В РФ некоторые пенсионеры могут получить надбавку: сколько, кого коснется Депутат Лантратова предложила надбавку к пенсии с 70 лет за троих и более детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести надбавку к пенсии для граждан старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей. Какие подробности известны?

В обращении Лантратова указала на необходимость введения новых мер социальной поддержки населения с целью решения демографических проблем.

Парламентарий напомнила, что сейчас законодательство гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (размер одной фиксированной выплаты составляет 7567 рублей).

«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. Они смогут дополнительно получать 7567 рублей в месяц», — говорится в тексте обращения.

Кому пересчитали пенсию с 1 ноября

С 1 ноября 2023 года в России изменились некоторые выплаты. Так, были пересчитаны пенсии гражданам — бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Пенсия данной категории назначается при наличии специального стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет — у женщин. Допускается выслуга 20 лет у мужчин и 15 — у женщин, если человека комиссовали по состоянию здоровья.

Также доплату к пенсии получили некоторые работники угольной промышленности — те, кто трудился непосредственно в забоях, на открытой добыче ископаемых или на строительстве шахт не менее 25 лет. Вторая категория — работники ведущих профессий угольно-промышленной отрасли со стажем не менее 20 лет. Размер доплаты рассчитывается на основании стажа среднемесячного заработка и суммы взносов, поступивших в Соцфонд от организации.

Помимо этого, прибавку к пенсии получили пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Пенсионные выплаты повысили и россиянам, имеющим I группу инвалидности. Размер доплаты этим категориям — 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году она составляет 7567,33 рубля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему работающим пенсионерам не повышают выплаты

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в октябре в Госдуму внесли предложение о восстановлении индексации выплат для работающих пенсионеров в сфере образования, здравоохранения и в системе социального обслуживания.

По его словам, данный законопроект является «неправильным», так как придется разделять рабочих пенсионеров на разные группы. Идею индексировать пенсии работающим, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий, Минфин посчитал несостоятельной.

«Я думаю, это неправильное предложение — по отдельным профессиям решать эту проблему», — высказался Силуанов.

Ежегодная индексация пенсий с 2016 года не затрагивает работающих пенсионеров.

Читайте также:

В России повысят выплату к страховой пенсии: на сколько, кто получит

Какая средняя зарплата в России в 2023 году: будет ли она подниматься

Число неплательщиков по кредитам в России выросло: как выбраться из долгов