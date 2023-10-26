Почему работающим пенсионерам не индексируют выплаты. Нужно сидеть дома? Силуанов объяснил, почему работающим россиянам не индексируют пенсии

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Министр финансов России Антон Силуанов в ходе рассмотрение проекта бюджета на 2024–2026 годы на пленарном заседании Госдумы назвал три причины, почему российские пенсионеры не хотят работать. Какие причины этого?

Почему работающим пенсионерам не повышают выплаты

Силуанов обратил внимание, что в октябре в Госдуму внесли предложение о восстановлении индексации выплат для работающих пенсионеров в сфере образования, здравоохранения и в системе социального обслуживания. По его словам, данный законопроект является «неправильным», потому что придется разделять рабочих пенсионеров на разные группы. Идею индексировать пенсии работающим, даже если индексация будет выборочной и охватит представителей отдельных профессий, Минфин счел несостоятельной.

«Я думаю, это неправильное предложение — по отдельным профессиям решать эту проблему», — сказал он.

Ежегодная индексация пенсий с 2016 года не затрагивает работающих пенсионеров.

Почему в России пенсионеры не хотят работать

По словам Силуанова, в стране порядка 35 миллионов пенсионеров, а работают из них чуть больше семи миллионов человек. Министр пояснил, что в первую очередь это связано с соотношением уровня пенсии и предлагаемых зарплат.

«Социальные опросы делались, почему пенсионеры не работают. В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты», — подчеркнул глава Минфина.

Также министр финансов объяснил, что есть еще две причины, по которым пенсионеры не хотят выходить на работу.

«Второе — люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. И третье — аргументация, что необходим уход за внуками. Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены», — резюмировал Антон Силуанов.

Кому в России с 1 ноября повысят пенсии

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что серьезные надбавки ждут пенсионеров, которым недавно исполнилось 80 лет. Ежемесячно этим гражданам будет выплачиваться фиксированная часть страховой пенсии в двойном размере, сумма составит 15 134,66 рубля.

«Размер таких доплат для летчиков и угольщиков зависит от стажа, среднемесячной заработной платы и суммы денежных средств, которые вносила организация в Социальный фонд», — отметила эксперт.

Выплаты могут увеличиться почти на 50% у жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий — примерно на 30%.

«При переезде в другой регион эта доплата не меняется. Еще один способ — повышение пенсии на районный коэффициент. Такая доплата может меняться из-за переезда в другой регион. Выбор остается за пенсионером», — заявила Иванова-Швец.

Также с ноября военные пенсионеры, участвующие в спецоперации, будут получать полную компенсацию своих пенсий за выслугу лет, рассказала экономист.

«Однако речь идет не о возобновлении выплаты пенсии, а именно о выплате компенсации в аналогичном размере. Она будет выплачиваться с ноября автоматически», — пояснила она.

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