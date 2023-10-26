Силуанов назвал три причины, по которым российские пенсионеры не работают Силуанов: пожилые россияне не работают из-за соотношения пенсии и зарплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пенсионеры не работают по трем основным причинам, заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме. Первая — это соотношение уровня пенсии и предлагаемых зарплат. По словам министра, об этом свидетельствуют проводимые опросы, передает РБК.

Социальные опросы делались, почему пенсионеры не работают. В первую очередь информация следующая: пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты, — объяснил Силуанов.

Кроме того, пожилые люди предпочитают отдыхать по состоянию здоровья. Третья причина, по словам министра, заключается в том, что пенсионеры хотят заниматься своими внуками.

Вместе с тем Силуанов добавил, что ведомство скептически относится к индексации пенсий по отдельным категориям профессий. По его словам, этот вопрос требует тщательной проработки и дополнительных обсуждений.

Ранее юрист Александр Михалев заявил, что оформление статуса пенсионера является обязанностью самого гражданина, а не его работодателя или Социального фонда. Согласно законодательству, мужчины могут выйти на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет, напомнил эксперт.