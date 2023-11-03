Число неплательщиков по кредитам в России выросло: как выбраться из долгов «Известия»: число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости

Судебные приставы обходят квартиры должников

Количество неплательщиков по кредитам в России превысило 21,1 млн человек. Почему допускаются просрочки, на что берут деньги и как выбраться из долгов?

Сколько россиян не платят кредиты

В период с января по сентябрь 2023 года на рассмотрении в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) находилось более 21,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков, сообщают «Известия». Этот показатель вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого полугодия текущего года оформленные кредиты и займы есть у 47 млн россиян, следует из данных ЦБ. За год их число увеличилось на 2 млн — до 11,2 млн человек. В основном растет количество заемщиков с тремя и более кредитами.

Общая сумма долгов, которая подлежит взысканию с физлиц, увеличилась на 200 млрд — до 2,9 трлн рублей. Наиболее закредитованы жители Башкортостана, Краснодарского и Красноярского краев, а также в Московской и Свердловской областей.

Почему россияне не платят кредиты

Эксперты отмечают, что чаще всего рост числа должников среди физлиц связан с кризисными ситуациями, как, например, было в период пандемии коронавируса. Аналитики отмечают, что число неплательщиков также увеличивается из-за повышения цен, который рост доходов жителей страны.

Важным фактором является и удорожание кредитов, что, например, произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Часть заемщиков перекредитовываются — они берут новые займы для погашения старых, чтобы не допускать просрочек по выплатам.

Аналитики указывают на низкий уровень финансовой грамотности населения. Некоторые граждане берут займы, не до конца осознавая последствия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На что берутся кредиты

По данным опроса сервиса «Работа.ру» от 24 октября, чаще всего россияне берут кредит на покупку машины и бытовой техники (по 26%), а также для покупки квартиры (25%). Около 19% респондентов прибегали к займам, чтобы провести ремонт, оплатить обучение (13%) или отправиться в путешествие (10%).

Реже всего в долги влезают из-за хобби (7%), помощи друзьям или близким (6%). Россияне также не очень готовы брать кредит, чтобы подготовить детей к школе (4%), открыть бизнеса (4%) и сыграть свадьбу (3%).

Как выбраться из долгов

У банков есть разные инструменты для урегулирования долгов: например, кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование. Первый способ подходит, если за последние два месяца среднемесячные доходы заемщика упали на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Подтвердить это можно, например, справкой о доходах и суммах налогов. Отсрочку можно оформить на срок до шести месяцев.

Реструктуризация не уменьшает сумму долга, однако делает размер выплат более комфортным. Кроме того, может быть уменьшена сумма переплаты. Заем остается в банке, где и оформлялся.

Рефинансирование отличается от реструктуризации тем, что в этом случае заемщик ищет условия, чтобы кредит стал выгоднее. Объединение нескольких займов в один уменьшает расходы на обслуживание и упрощает расчеты. Воспользоваться программой можно в любом банке, даже если продукты были оформлены в разных кредитных организациях.

Для избавления от долгов также необходимо начать отслеживать траты, составлять бюджет и планировать расходы. Эксперты также рекомендуют перестать брать новые займы и вносить больше минимального платежа.

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