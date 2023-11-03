Адвокат предупредил о неожиданных долгах по кредитной карте Адвокат Данилов рассказал о риске долгов даже по неиспользуемой кредитной карте

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Долги по кредитной карте могут появляться даже если владелец ею не пользуется, рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов. С кредитки может взиматься, в том числе, оплата за СМС, подписки.

Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, — подчеркнул адвокат.

Речь идет в основном о тех кредитках, которые часто прилагают при выдаче дебетовой карты. Подвох для клиента банка заключается в том, что он может узнать о списании с карты, а, следовательно, о появлении задолженности далеко не сразу. Чтобы избавиться от такой кредитки, придется сначала погасить долг, а затем подать в банк заявление о расторжении договора и закрытии счета. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, Данилов напомнил о необходимости внимательно изучать договор перед подписанием.

В конце октября ЦБ России начал ужесточать требования к банкам по выдаче займов на фоне роста закредитованности россиян. Так, для граждан, которые уже имеют кредитную нагрузку свыше 80% снизится возможность брать новые займы. Для банков вводятся дополнительные требования, которые увеличивают нагрузку на капитал, лишая их, таким образом, стимула активно кредитовать таких заемщиков.