В Госдуме рассказали, стоит ли ждать ужесточения правил выдачи кредитов Депутат Аксаков: требования к банкам по выдаче гражданам кредитов ужесточат

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ЦБ России начал ужесточать требования к банкам по выдаче займов на фоне роста закредитованности россиян, рассказал в ходе беседы с «Парламентской газетой» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для граждан, которые уже имеют кредитную нагрузку, снизится возможность брать новые займы.

Ужесточения уже начались. Центробанк ввел повышенные требования к банкам, особенно по тем кредитам, которые касаются россиян с закредитованностью свыше 80%. Доля таких кредитов в общем портфеле банка снижена с 20 до 5%. При этом вводятся дополнительно повышенные коэффициенты при выдаче таких кредитов, — отметил парламентарий.

По его словам, для банков вводятся дополнительные требования, которые увеличивают нагрузку на капитал, лишая их, таким образом, стимула активно кредитовать таких заемщиков.

Как указывает издание, по итогам сентября число кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней в России впервые превысило отметку в 4 миллиона. По словам Аксакова, таковы последствия прежних более мягких требований Банка России по закредитованным гражданам.

Ранее экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко предположил, что Центробанк постепенно будет опускать ключевую ставку. По словам эксперта, вероятнее всего, ее начнут снижать перед выборами президента, чтобы показать улучшение экономической обстановки.