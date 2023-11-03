Объявить банкротство стало проще. Опаснее ли теперь давать в долг? Юрист Михеева: упрощение банкротства увеличивает риски кредиторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внесудебное банкротство для россиян существенно упростили. С сегодняшнего дня можно подавать заявление в МФЦ о несостоятельности, если накопился долг хотя бы в 25 тыс. руб., а отдавать его почти нечем. В чем еще изменились условия для банкротства и стало ли опаснее давать друг другу в долг, расскажет NEWS.ru.

Чем внесудебное банкротство отличается от судебного

Внесудебное банкротство — более легкий способ объявить себя банкротом и отказаться от обязательств по долгам, чем судебный. Во-первых, для объявления себя банкротом через арбитражный суд нужно заплатить 25 тыс. рублей арбитражному управляющему и 300 рублей госпошлины. А во внесудебном порядке заявление бесплатно можно подать в МФЦ (как это сделать, подробно изложено в этой статье).

Но важно понимать: внесудебное банкротство можно оформить только в пределах определенной суммы. К примеру, до 3 ноября в России это можно было сделать, если долги составляли от 50 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Но с 3 ноября верхнюю и нижнюю границы расширили.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как упростили внесудебное банкротство

С 3 ноября россиянин сможет попросить признать его банкротом вне суда, если общий размер долга составил не менее 25 тыс. рублей (вместо 50 тыс. рублей ранее) и не более 1 млн рублей (500 тыс. рублей ранее).

Кроме того, в прошлом можно было заявить о внесудебном банкротстве, только если на день обращения в МФЦ исполнительное производство завершили из-за отсутствия имущества для взыскания. И если других действующих производств (по истребованию денег), которые возбудили после того, как взыскателю вернули исполнительный документ, тоже нет.

Теперь же в заявлении можно указать это или любое другое из трех обстоятельств ниже:

основной доход гражданина — пенсия (страховая, накопительная или другая), а иного имущества для взыскания нет. Исполнительный документ имущественного характера, который выдали не позже чем за год до подачи заявления, предъявляли к исполнению, но последнее не завершено.

Должник получает ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Исполнительный документ, который выдали не позже чем за год до подачи заявления, предъявляли к исполнению, но последнее не завершено. Также на день обращения нет имущества для погашения долгов.

Гражданин не выполнил требования исполнительного документа имущественного характера (или погасил их частично), который выдали не позже чем за семь лет до даты подачи заявления.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

От каких долгов не избавит внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство не позволит освободиться от следующих долгов:

не указанных в списке кредиторов, который прилагался к заявлению о внесудебном банкротстве. Не указанные в списке суммы придется погашать даже после завершения банкротства.

Возникших в период процедуры внесудебного банкротства.

По возмещению вреда жизни или здоровью.

По выплате зарплаты и выходного пособия.

По возмещению морального вреда.

По алиментам.

При привлечении к субсидиарной ответственности.

По возмещению убытков, умышленно или неосторожно причиненных юрлицу, участником которого был гражданин.

О возмещении вреда имуществу, причиненного умышленно или по неосторожности.

Также гражданин не освобождается от долгов при любом из следующих обстоятельств:

1. Вступило в силу решение суда о его привлечении к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или фиктивное банкротство.

2. Доказано, что при возникновении или исполнении обязательств потенциальный банкрот совершил мошенничество, злостно уклонялся от платежей, предоставил кредитору заведомо ложные сведения, скрыл или уничтожил имущество.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать банкротам

Стоит отметить, что у банкротства есть не только бонус в виде отказа платить долги, но и неприятные последствия. Например:

в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без указания на факт банкротства;

в течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления юридического лица;

в течение 10 лет нельзя занимать должности в органах управления кредитной организации;

в течение пяти лет нельзя занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или микрофинансовой компании.

Дополнительные ограничения есть для бизнесменов. Если россиянин перестал быть индивидуальным предпринимателем (ИП) менее чем за один год до подачи заявления о внесудебном банкротстве, то в течение пяти лет после его завершения нельзя:

регистрировать ИП;

вести предпринимательскую деятельность и руководить юрлицом (то есть любой компанией).

Станет ли опаснее давать в долг в России

На эту тему эксперты спорят. Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в беседе с NEWS.ru отмечает: в связи с упрощением банкротства выдача займов и кредитов обычным людям станет более рискованной. «Считаем, что возрастут случаи невозврата выданных займов и кредитов и увеличится число банкротств для списания долгов», — говорит эксперт, добавляя, что давать в долг друг другу под расписку тоже станет опаснее.

В то же время советник практики банкротства Khalimon Legal Екатерина Корниенко, напротив, так не считает. Она отмечает, что инструмент внесудебного банкротства существовал и раньше. «Но стоит отметить, что выдавать займы гражданам, не являясь при этом профессиональным игроком рынка кредитования, всегда сопряжено с высоким риском невозврата такого займа», — добавляет она.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат МКА «Лобутев и партнеры» Елена Сагайдачная и руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре» Иван Бычков согласны с коллегой в том, что опаснее давать деньги в долг не станет. Хотя Бычков и подтверждает, что теперь процедура банкротства станет «более популярной и народной».

К каким еще последствиям приведет упрощение банкротства

Корниенко отмечает, что еще до упрощения процедуры потребительское банкротство становилось все популярнее: по статистике судебного департамента при Верховном суде за первую половину 2023-го, даже российские арбитражные суды приняли к производству 180,6 тыс. заявлений о банкротстве граждан. Для сравнения: за весь 2022 год было принято к производству чуть более 308 тыс. заявлений.

Сагайдачная и другие юристы допускают, что внесудебных банкротств станет больше. И это осложнит жизнь кредиторов. «Таким образом, попытки законодателей максимально упростить для населения процесс банкротства могут привести к „снежному кому“ взаимосвязанных долгов», — сказала эксперт.

Михеева тем временем ждет, что в результате банки начнут повышать ставки и ужесточать требования к своим клиентам.

Читайте также:

Терпят убытки: какие банки могут закрыться в России в 2023 и 2024 годах

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Какие законы вступят в силу c 1 ноября 2023 года