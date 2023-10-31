Пенсии, штрафы, новая ипотека: что изменится в жизни россиян с 1 ноября Названы изменения, которые в России вступят в силу с 1 ноября 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 ноября 2023 года в России вступают силу несколько важных указов и законов, также изменятся некоторые выплаты. Что об этом известно?

Кому пересчитают пенсию с 1 ноября

В ноябре пересчитают пенсии гражданам — бывшим членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Надбавку формирует Социальный фонд РФ за счет взносов организаций, где использовался труд таких специалистов.

Пенсия данной категории назначается при наличии специального стажа не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Допускается выслуга 20 лет у мужчин и 15 у женщин, если человека комиссовали по состоянию здоровья.

Кроме того, доплату к пенсии получат некоторые работники угольной промышленности — те, кто трудился непосредственно в забоях, на открытой добыче ископаемых либо на строительстве шахт не менее 25 лет. Вторая категория — работники ведущих профессий угольно-промышленной отрасли со стажем не менее 20 лет. Размер доплаты рассчитывается на основании стажа среднемесячного заработка и суммы взносов, поступивших в Соцфонд от организации.

Прибавку к пенсии также получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Пенсионные выплаты будут повышены и у россиян, имеющих первую группу инвалидности. Размер доплаты этим категориям составит 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2023 году она составляет 7567,33 рубля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая новая программа льготной ипотеки начнет действовать в ноябре

В ноябре начнет действовать новая льготная программа, которая получила название «Арктическая ипотека». Согласно ее условиям, жилье в зоне Арктики можно будет взять под 2% годовых.

Получить кредит под низкий процент смогут только определенные категории граждан, среди которых — молодые семьи, где оба супруга в возрасте не старше 35 лет, врачи и учителя, проработавшие в арктической зоне не менее пяти лет, а также граждане, переехавшие на Дальний Восток с Украины.

«Арктическая ипотека» охватывает территорию 131 города и поселка, расположенных в северных регионах, в их числе — Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, арктические области Карелии, Республика Коми, Красноярский край и Архангельская область.

Ограничения по возрасту распространяются только на категорию заемщиков, берущих ипотеку как молодая семья.

Как изменится закон о банкротстве

3 ноября вступает в силу закон о расширении внесудебной процедуры банкротства. Ею можно будет воспользоваться при задолженности от 25 тысяч до одного миллиона рублей.

Пенсионеры и граждане, чьим единственным доходом являются пособия на детей, смогут объявить себя банкротом через год после принудительного взыскания. Остальные сумеют сделать это через семь лет.

Также будет повышен максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до одного миллиона рублей. И одновременно будет снижен минимальный лимит задолженности — с 50 до 25 тысяч рублей.

Как изменится срок осеннего призыва для жителей Крайнего Севера

С 1 ноября осенний призыв граждан на военную службу начнется в отдельных районах Крайнего Севера. Общероссийский призыв стартовал 1 октября, исключение для северных регионов связано с климатическими условиями.

На службу отправятся жители некоторых районов Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Камчатского, Пермского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областей.

Какие новые требования будут введены для автомобилей

С начала ноября правительство возвращает обязательство по установке антиблокировочных систем на производимые в России автомобили.

Кроме того, повышается минимально разрешенный экологический класс двигателей выпускаемых в РФ автомобилей — с Евро-0 до Евро-2.

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