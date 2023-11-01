Какие сейчас ставки по ипотеке в РФ: как выросли, что предлагают банки В ВТБ ставка по ипотеке с 1 ноября выросла до 16,4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные банки России подняли ставки по собственным ипотечным программам выше 16% после повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Что об этом известно?

Что рассказали в ВТБ о повышении ставок по ипотеке

В пресс-релизе кредитной организации говорится, что такое решение было принято после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15%.

«Базовые ставки по стандартным программам увеличиваются на 2,4 процентного пункта. Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ, — от 16,4%», — сообщили в ВТБ.

При этом отмечается, что по некоторым продуктам ставки останутся прежними.

«Ипотеку с господдержкой — 2020 можно будет оформить в ВТБ под 8% годовых, семейную — 6% (в ДФО — 5%), IT- и Дальневосточную ипотеку — 5% и 2% соответственно. Сотрудники образовательных учреждений ДФО до конца года могут получить кредит под 0,7%», — уточнили в пресс-службе.

Какие еще банки повысили ставки по ипотеке

По данным ДОМ.РФ, Альфа-Банк с 1 ноября поднял базовые ставки по ипотеке на новостройки и квартиры на вторичном рынке до 16,69% годовых. Банк Уралсиб уже поднял ставки по основным рыночным программам ипотеки на 1 п. п., до 16,99% и 17,49% в зависимости от суммы кредита.

По информации РБК, Совкомбанк с 5 ноября повысит ставки по нельготным программам ипотеки на 1 п. п. Сейчас стоимость рыночной ипотеки на новостройки и готовое жилье в Совкомбанке начинается от 15,4% годовых.

Представитель Московского кредитного банка рассказал РБК, что в ближайшее время также ожидается повышение ставки по ипотеке.

«Тех клиентов, которые в ближайшие дни планируют сделки по ипотеке, мы предупредили о том, что ставки могут быть пересмотрены и желательно поторопиться с проведением сделок по ранее одобренным условиям», — сообщил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорят эксперты о ставках по ипотеке

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, экономист Ольга Тарасова заявила, что ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЦБ РФ неизбежно приводит к росту ставок по ипотеке.

«И если для новостроек еще можно рассчитывать на сохранение некоторого количества покупателей за счет льготных ипотечных программ (семейная, северная, для IT-сотрудников), то вторичное жилье, и так заметно отстающее в цене от „первички“, скорее всего, лишится существенной части спроса», — пояснила она в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, в 2024 году россиянам будут реже выдавать ипотеки, а общий объем одобренных кредитов на покупку жилья снизится до 5–5,5 трлн рублей.

«В октябре у нас объем заявок и объем выдач сократился примерно на 34–35%. Прогнозы по следующему году тоже достаточно сдержанные, если в этом году рынок — 7,2 триллиона рублей, то на следующий год мы прогнозируем примерно 5–5,5 триллиона, то есть рынок сожмется», — отметил он.

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