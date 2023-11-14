Некоторым категориям россиян повысят пенсии Госдума приняла закон о повышении выплаты к пенсии по старости и инвалидности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году, указано на сайте ГД. Кроме того, отчисления поднимут для неработающих и военных пенсионеров. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все необходимые средства для этих целей уже заложены в бюджете.

Все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей, — уточнил Володин.

Таким образом, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и инвалидности в 2024 году составит 7915,4 рубля. Сейчас она достигает 7567,3 рубля. Страховые выплаты по старости будут увеличены на 7,5%, а пенсии военных и приравненных к ним лиц — на 4,5%. Помимо этого, принятый проект предполагает увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента. В 2023 году он оценивается в 123,8 рубля, а в следующем году составит 133,1 рубля.

Ранее NEWS.ru выяснил, как самозанятым гражданам обеспечить себя пенсией в старости. Для этого им нужно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и уплачивать взносы на пенсионное страхование.