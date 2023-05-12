Педагоги оценили идею отслеживания иностранного влияния в образовании Членкор РАЕН Комков: учителя могут сами отслеживать негативное иностранное влияние

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Создание в России особой системы для распознания нежелательного иностранного влияния в сферах науки и образования необязательно, считает руководитель Всероссийского фонда образования член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков. В беседе с «360» он высказал мнение, что учителя в состоянии сами отслеживать негативный контент и чтобы разобраться в вопросе, никакие комиссии им не потребуются.

Этими проблемами должны заниматься школьные учителя и школьные педагогические коллективы на своих уровнях. От того, что им спустят какую-то директиву какая-то комиссия сверху, никаких результатов, никакого толка не будет, — высказал мнение Комков.

Он полагает, что для решения задачи достаточно созвать Всероссийский педагогический совет или съезд и на нем поднять нужную тему.

Таким образом эксперт прокомментировал слова замглавы Минобразования России Константина Могилевского о планах внедрения системы мониторинга и анализа иностранного влияния на российскую образовательную практику.

Ранее на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, согласно которому участники специальной военной операции на Украине могут поступать в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, участников СВО предлагается зачислять без экзаменов в организации среднего образования.