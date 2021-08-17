Патологоанатом рассказал, может ли COVID-19 вызвать онкологию

Учёный-патоморфолог профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, может ли коронавирус вызывать рак. Мнением об этом он поделился с порталом «Доктор Питер».

Эксперт заявил, что связь коронавируса с онкологическим заболеванием нельзя исключить.

Если есть новообразование фиброзной ткани и неоангиогенез, то весьма вероятен и онкогенез тоже. Это не доказано, но представляется возможным, — сказал патологоанатом.

Он также подчеркнул, что главной тайной коронавируса является то, почему люди от него выздоравливают. Механизм смертей понятен, а вот выздоровление не всегда получается объяснить.

Комментируя случаи смерти от вакцин, Цинзерлинг признался, что такого не встречал. Он рекомендует прививаться. Коронавирус проникает во все органы, поражает иммунную систему и вызывает аутоиммунные заболевания. Важно, что также COVID нарушает образование иммунных клеток памяти и получить пожизненный иммунитет не удастся.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса.