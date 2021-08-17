Патологоанатом рассказал, может ли COVID-19 вызвать онкологию
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:24, 17 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Учёный-патоморфолог профессор Всеволод Цинзерлинг рассказал о том, может ли коронавирус вызывать рак. Мнением об этом он поделился с порталом «Доктор Питер».
Эксперт заявил, что связь коронавируса с онкологическим заболеванием нельзя исключить.
Если есть новообразование фиброзной ткани и неоангиогенез, то весьма вероятен и онкогенез тоже. Это не доказано, но представляется возможным, — сказал патологоанатом.
Он также подчеркнул, что главной тайной коронавируса является то, почему люди от него выздоравливают. Механизм смертей понятен, а вот выздоровление не всегда получается объяснить.
Комментируя случаи смерти от вакцин, Цинзерлинг признался, что такого не встречал. Он рекомендует прививаться. Коронавирус проникает во все органы, поражает иммунную систему и вызывает аутоиммунные заболевания. Важно, что также COVID нарушает образование иммунных клеток памяти и получить пожизненный иммунитет не удастся.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России уже начали разрабатывать пятую вакцину от коронавируса.