Паста орзо с грибами: вкуснятина, которую ты точно не пробовал

Паста орзо — это необычное блюдо, которое по форме напоминает рис, а на вкус — классические макароны. Орзо с грибами в сливочном соусе может стать как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром к мясу или рыбе.
Ингредиенты
- Паста орзо — 200 г
- Шампиньоны — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Сливки 20% — 150 мл
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 20 г
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление
- Доведите воду до кипения, посолите и варите пасту орзо 4–7 минут до готовности, ориентируясь по инструкции на упаковке.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле 1–2 минуты.
- Промойте, обсушите и нарежьте шампиньоны. Добавьте их к луку и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до уменьшения объема.
- Влейте сливки в сковороду, при желании добавьте немного воды. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
- Откиньте пасту орзо на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь.
- Добавьте пасту в сливочно-грибную смесь, перемешайте и прогрейте 2–3 минуты.
- Снимите сковороду с огня и разложите блюдо по тарелкам.
Нежная паста орзо с грибами в сливочном соусе готова. Приятного аппетита!
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