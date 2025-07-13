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13 июля 2025 в 11:16

Паста орзо с грибами: вкуснятина, которую ты точно не пробовал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста орзо — это необычное блюдо, которое по форме напоминает рис, а на вкус — классические макароны. Орзо с грибами в сливочном соусе может стать как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром к мясу или рыбе.

Ингредиенты

  • Паста орзо — 200 г
  • Шампиньоны — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сливки 20% — 150 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 20 г
  • Соль, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Доведите воду до кипения, посолите и варите пасту орзо 4–7 минут до готовности, ориентируясь по инструкции на упаковке.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле 1–2 минуты.
  3. Промойте, обсушите и нарежьте шампиньоны. Добавьте их к луку и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до уменьшения объема.
  4. Влейте сливки в сковороду, при желании добавьте немного воды. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте.
  5. Откиньте пасту орзо на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь.
  6. Добавьте пасту в сливочно-грибную смесь, перемешайте и прогрейте 2–3 минуты.
  7. Снимите сковороду с огня и разложите блюдо по тарелкам.

Нежная паста орзо с грибами в сливочном соусе готова. Приятного аппетита!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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