Паста орзо с грибами: вкуснятина, которую ты точно не пробовал

Паста орзо — это необычное блюдо, которое по форме напоминает рис, а на вкус — классические макароны. Орзо с грибами в сливочном соусе может стать как самостоятельным блюдом, так и отличным гарниром к мясу или рыбе.

Ингредиенты

Паста орзо — 200 г

Шампиньоны — 200 г

Лук — 1 шт.

Сливки 20% — 150 мл

Чеснок — 2 зубчика

Растительное масло — 20 г

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

Доведите воду до кипения, посолите и варите пасту орзо 4–7 минут до готовности, ориентируясь по инструкции на упаковке. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле 1–2 минуты. Промойте, обсушите и нарежьте шампиньоны. Добавьте их к луку и обжаривайте на среднем огне 5–7 минут до уменьшения объема. Влейте сливки в сковороду, при желании добавьте немного воды. Посолите, поперчите и добавьте измельченный чеснок. Хорошо перемешайте. Откиньте пасту орзо на дуршлаг, промойте холодной водой и дайте стечь. Добавьте пасту в сливочно-грибную смесь, перемешайте и прогрейте 2–3 минуты. Снимите сковороду с огня и разложите блюдо по тарелкам.

Нежная паста орзо с грибами в сливочном соусе готова. Приятного аппетита!

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