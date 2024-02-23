«Пашинян ведет игру»: сенатор о заморозке участия Армении в ОДКБ Сенатор Гибатдинов: Пашинян ведет свою игру заявлениями насчет ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сенатор Айрат Гибатдинов заявил NEWS.ru, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «ведет свою игру», объявляя о приостановке участия Еревана в ОДКБ. Собеседник напомнил, что именно российские миротворцы организовали эвакуацию жителей Карабаха.

До определенного момента руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения обязательств в рамках ОДКБ. Когда ситуация в Карабахе обострилась, российские миротворцы организовали эвакуацию желающих. Несмотря на то что два года назад состоялся диалог, который подтвердил, что обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах (президент РФ дал понять, что эти два вопроса имеет четкое разделение), сейчас Пашинян пытается вести игру и переложить свою ответственность на Россию, — добавил Гибатдинов.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил политик.

Он пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва», а до этого сообщил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.

Кроме того, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий констатировал, что отношение граждан Армении к России кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказавшегося считать Ереван союзником Москвы. По его мнению, Россия всегда будет помогать Армении и защищать ее, поскольку между странами сложились длительные дружеские отношения.