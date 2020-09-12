Пашаев опроверг работу на Ефремова за 11 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c2275ab0-f4fc-11ea-8ea3-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что не получал денег за свои услуги актёру Михаилу Ефремову. Он отрицает, что брал под расписку 11 млн рублей.

Так он прокомментировал появившуюся в Telegram информацию, что юрист под расписку взял у Ефремова 11 млн рублей, пообещав артисту условный срок, передаёт КП.

Глупость и грязь <...> Пусть показывают мои расписки, тогда и поймёте, что было на самом деле, — сказал он в разговоре с журналистом издания.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП. Агентство уточняет, что значительную часть гонорара Пашаев вернул семье Ефремова.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам заключения в колонии общего режима, признав его виновным в ДТП со смертельным исходом. Актёра защищал адвокат Эльман Пашаев, интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова представлял Александр Добровинский.

Адвокатская палата Северной Осетии нашла в действиях Пашаева в ходе процесса признаки нарушения профессиональной этики, эти выводы подтвердила Федеральная палата адвокатов. Министерство юстиции объявило о намерении лишить Пашаева адвокатского статуса, писал NEWS.ru. Юрист Андрей Князев заявил, что за допущенные в ходе процесса нарушения Пашаеву может грозить уголовная ответственность.

По словам члена ОНК Евы Меркачевой, Ефремов не ожидал такого сурового приговора и считает, что защитник «подставил» его.