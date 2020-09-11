Юрист рассказал о возможном уголовном преследовании Пашаева

https://static.news.ru/photo/19902292-f4a7-11ea-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Андрей Князев заявил, что защитнику актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения на процессе.

В частности, по его словам, Пашаев допустил к делу свидетелей, чьи показания не подтвердились.

Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование, — цитирует Князева KP.RU.

Он добавил, что были и другие нарушения. Так, Пашаев оскорблял участников процесса, в суде вёл себя несдержанно, были тайные видеозаписи, которые оказались на телевидении и в Сети.

Дело Пашаева может стать показательным, поскольку так много недопустимых инцидентов на одном процессе никогда прежде не было, подчеркнул Князев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актёру Михаилу Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар ещё до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП. Отмечается, что за такие деньги Пашаев обещал актёру результат, который его устроит.