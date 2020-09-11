СМИ: Пашаев обещал «спасти» Ефремова за 11 млн

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актёру Михаилу Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП.
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Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар ещё до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП, — цитирует агентство своего собеседника.
Отмечается, что за такие деньги Пашаев обещал актёру результат, который его устроит. Это могло быть минимальное наказание или приговор, не связанный с лишением свободы. Также назывался вариант с колонией-поселением при возможности быстро выйти условно-досрочно. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии.
Агентство уточняет, что значительную часть гонорара Пашаев вернул семье Ефремова.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова актёра о своём увольнении. Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить, потому как от услуг адвоката можно только «отказаться». Пашаев также добавил, что он уже закончил свою работу с актёром, ему только осталось подать апелляционную жалобу. Он заметил, что доволен своей работой, но не доволен приговором.
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