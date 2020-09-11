СМИ: Пашаев обещал «спасти» Ефремова за 11 млн

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Минздрав начал поставки отечественной вакцины от коронавируса в субъекты России. Первая партия «Спутника V» направлена в регионы, которые пока не называются.

Первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы, — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. Отмечается, что Минздрав собирается отработать логистические...