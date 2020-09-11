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СМИ: Пашаев обещал «спасти» Ефремова за 11 млн

01:32, 12 сентября 2020 13
Эльман Пашаев Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актёру Михаилу Ефремову, пообещав ему за крупный гонорар добиться мягкого наказания за смертельное ДТП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар ещё до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП, — цитирует агентство своего собеседника.

Отмечается, что за такие деньги Пашаев обещал актёру результат, который его устроит. Это могло быть минимальное наказание  или приговор, не связанный с лишением свободы. Также назывался вариант с колонией-поселением при возможности быстро выйти условно-досрочно. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии.

Агентство уточняет, что значительную часть гонорара Пашаев вернул семье Ефремова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова актёра о своём увольнении. Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить, потому как от услуг адвоката можно только «отказаться». Пашаев также добавил, что он уже закончил свою работу с актёром, ему только осталось подать апелляционную жалобу. Он заметил, что доволен своей работой, но не доволен приговором.

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