Пашаев прокомментировал слова Ефремова о своём увольнении

https://static.news.ru/photo/fe490956-f46d-11ea-9878-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал слова актёра о своём увольнении. Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить, потому как от услуг адвоката можно только «отказаться».

Пашаев не подчинённый, чтоб его уволили, — сказал адвокат в эфире телеканала «Россия 1».

Эльман Пашаев также добавил, что он уже закончил свою работу с актёром, ему только осталось подать апелляционную жалобу. И при её рассмотрении Ефремов вправе выбрать себе другого защитника. Пашаев заметил, что доволен своей работой, но недоволен приговором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал массу поводов для создания самых популярных мемов в Сети. На протяжении всего судебного процесса пользователи потешались над юристом, взявшимся защищать звезду.