Адвокат Эльман Пашаев стал героем популярных мемов в Сети

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал массу поводов для создания самых популярных мемов в Сети. На протяжении всего судебного процесса пользователи потешались над юристом, взявшимся защищать звезду.
Эльман Пашаев прославился, став защитником устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Его эксцентричное поведение, «вдохновенные» идеи и доходящие до возмутительного выходки породили сотни мемов в соцсетях.
Поступки адвоката тут же становились поводом для шуток.
Сам Пашаев оказался с юмором, как это уже покали судебные заседания по делу Ефремова, и с большим удовольствием разместил некоторые мемы на своей странице в Instagram.
Темами для приколов становились непоследовательность действий и доказательств невиновности, которые приводил адвокат, его манера общения с журналистами.
На протяжении всего времени, пока шли судебные разбирательства, Эльман Пашаев просто купался в славе, привлекая к себе общественный резонанс. на работу адвоката обратило внимание даже министерство юстиции, призвав провести проверку его деятельности.
Однако, несмотря на все шутки, суд так и не счёл доводы адвоката поводом для снисходительности и приговорил актёра к восьми годам в колонии общего режима.
Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Эльман Пашаев заявил, что не получал уведомления от палаты адвокатов о предложении Министерства юстиции лишить его адвокатского статуса, и об этой новости узнал от журналистов.
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