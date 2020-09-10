Адвокат Эльман Пашаев стал героем популярных мемов в Сети

https://static.news.ru/photo/7a603cbc-f3d8-11ea-83b7-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев дал массу поводов для создания самых популярных мемов в Сети. На протяжении всего судебного процесса пользователи потешались над юристом, взявшимся защищать звезду.

Эльман Пашаев прославился, став защитником устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова. Его эксцентричное поведение, «вдохновенные» идеи и доходящие до возмутительного выходки породили сотни мемов в соцсетях.

Поступки адвоката тут же становились поводом для шуток.

Сам Пашаев оказался с юмором, как это уже покали судебные заседания по делу Ефремова, и с большим удовольствием разместил некоторые мемы на своей странице в Instagram.

@pashaev.elman

Темами для приколов становились непоследовательность действий и доказательств невиновности, которые приводил адвокат, его манера общения с журналистами.

@pashaev.elman

На протяжении всего времени, пока шли судебные разбирательства, Эльман Пашаев просто купался в славе, привлекая к себе общественный резонанс. на работу адвоката обратило внимание даже министерство юстиции, призвав провести проверку его деятельности.

@pashaev.elman

Однако, несмотря на все шутки, суд так и не счёл доводы адвоката поводом для снисходительности и приговорил актёра к восьми годам в колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юрист Эльман Пашаев заявил, что не получал уведомления от палаты адвокатов о предложении Министерства юстиции лишить его адвокатского статуса, и об этой новости узнал от журналистов.