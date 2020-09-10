Пашаев не понял, чем вызвано предложение лишить его адвокатского статуса

https://static.news.ru/photo/728be5fa-f38c-11ea-8c0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Эльман Пашаев заявил, что не получал уведомления от палаты адвокатов о предложении Министерства юстиции лишить его адвокатского статуса, и об этой новости узнал от журналистов.

Не знаю, [с чем связано это предложение Минюста], надо сначала понять, — цитирует Пашаева РЕН ТВ.

Ранее на сайте Министерства юстиции появилось сообщение, что ведомство планирует внести постановлении о прекращении статуса адвоката у Пашаева. Также Минюст предложил открыть дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского, писал NEWS.ru.

Обе инициативы связаны с судебным процессом по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Пашаев защищал актёра, Добровинский представлял интересы семьи погибшего в результате аварии водителя.

Кроме того, Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подтвердила выводы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания о нарушении адвокатом Эльманом Пашаевым кодекса профессиональной этики.

Ефремов был осуждён на восемь лет колонии общего режима.