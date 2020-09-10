Против адвоката Добровинского предложили возбудить дисциплинарное дело

Министерство юстиции РФ предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении юриста Александра Добровинского.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предложение Минюста связано с работой адвоката на процессе по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Добровинский выступал на стороне семьи погибшего в аварии водителя. В министерстве не уточняют, какие именно действия адвоката могут стать основанием для дисциплинарного производства.
Как писал NEWS.ru, Минюст также хочет отозвать статус адвоката у Эльмана Пашаева, который защищал Ефремова.
Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подтвердила выводы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания о нарушении адвокатом Эльманом Пашаевым кодекса профессиональной этики. Вице-президент палаты Геннадий Шаров уточнил, что комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а «этичность его поведения и соблюдение правил профессии».
Процесс по делу Ефремова закончился обвинительным приговором, актёр получил восемь лет колонии.
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