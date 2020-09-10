Минюст РФ внесёт представление о прекращении статуса адвоката Пашаева

https://static.news.ru/photo/a3627434-f380-11ea-8ee0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции РФ планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева. Кроме того, ведомство собирается начать дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актёра М. О. Ефремова, — говорится в сообщении на официальном сайте Минюста.

Пашаев представлял интересы актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы, хотя адвокат обещал добиться минимального наказания.

Накануне Федеральная палата адвокатов (ФПА) РФ подтвердила выводы квалификационной комиссии Адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания о нарушении адвокатом Эльманом Пашаевым Кодекса профессиональной этики. Вице-президент палаты Геннадий Шаров уточнил, что комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а «этичность его поведения и соблюдение правил профессии». Он также добавил, что пока рано говорить о том, что именно было признано нарушением.

В качестве наказания юристу может быть вынесено замечание, предупреждение или его статус адвоката прекращён на срок от одного года до пяти лет. После этого он может быть допущен к экзамену на восстановление статуса.

Ранее NEWS.ru писал, что движение «Сильная Россия» попросило Генпрокуратуру РФ проверить на предмет мошенничества деятельность Пашаева. Глава движения Антон Цветков рассказал, что общался с некоторыми бывшими клиентами адвоката, пострадавшими от его действий. По их словам, юрист вводит людей в заблуждение с целью получения от них денег.