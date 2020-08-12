Пашаев: Михаил Ефремов перенёс инсульт

https://static.news.ru/photo/3b6b4ac8-dc8c-11ea-9914-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов перенёс инсульт, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. Юрист заявил, что получил информацию от врачей. Представитель Ефремова добавил, что накануне посетил подзащитного в больнице.

Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет, — рассказал адвокат.

По его словам, пациент находится в состоянии средней тяжести, передаёт ТАСС.

Артиста госпитализировали 11 августа 2020 года, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое. Ему был поставлен предварительный диагноз «инсульт». Однако информации об окончательном диагнозе нет.

Ещё 10 числа Пашаев проинформировал, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к ухудшению состояния здоровья Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла скорая помощь, могли привести алкоголь, стресс и нехватка сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов. По его словам, все эти факторы могли спровоцировать инсульт. Эксперт добавил, что в случаях, когда речь идёт о временном нарушении кровообращения в мозге, пациент может вернуться в нормальное состояние.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.