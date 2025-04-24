Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 24 апреля, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панда Катюша теперь живет отдельно от мамы Диндин. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 24 апреля?

Почему Катюшу отселили от мамы

Недавно директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что Катюшу отселили от мамы Диндин, поскольку большая панда решила, что ее дочка уже достаточно взрослая, чтобы жить отдельно.

«Сейчас Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. В один день самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша. Наши зоологи связались с китайскими специалистами, и те рекомендовали нам разделить панд, что и было сделано», — объясняла она.

Также Акулова опубликовала видео в авторском Telegram-канале, на котором показала, как Диндин начала проявлять неконтролируемую агрессию к Катюше. В кадре большая панда угрожающе рычит и покусывает Катюшу, а та жалобно пищит.

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«Хочу поделиться с вами видео. Оно тяжелое. Но вы должны видеть, как все в природе происходит. Это пример моментальной неконтролируемой агрессии Диндин к Катюше. Агрессия возникает тогда, когда детеныш вырос и ему пора отправляться во взрослую жизнь. В добрый путь, наша малышка», — подписала Акулова ролик.

Россияне в комментариях признались, что без слез не смогли принять данную новость. Они выразили сожаление в связи с тем, что теперь мама и дочка разлучены. Также они поблагодарили Диндин за рождение маленькой панды и назвали ее лучшей мамой.

«Я все понимаю умом, но сердцем — не могу. Смотрю видео — и реву. Еще недавно они обнимались, Катюша пила ее молочко, а теперь все... Но Катюня справится! Ведь Диндин ее всему научила, перед тем как отпустить во взрослую жизнь»;

«Животные — они другие. Диня родила нам Катюшку, выкормила ее, воспитала и подготовила ко взрослой жизни. И за это ей огромное спасибо! Она — лучшая мама. Но сердце щемит…»;

«Не зря мы называли Диндин „матерью года“. Она такая и есть! Родила здоровую малышку и всему ее научила. А теперь пришло время прощаться. Оно так быстро настало — казалось бы, еще вчера Катюша была совсем маленькой и не отлучалась от мамы. А теперь будет жить самостоятельно. Удачи тебе, Катерина! Ты со всем справишься! Не забывай только свое счастливое детство, вспоминай его и мамины поцелуи», — написали пользователи Сети.

Какое будущее ждет Катюшу

Светлана Акулова также показала снимок, на котором запечатлена смотрящая вдаль Катюша. Она предположила, что маленькая панда смотрит в свое счастливое взрослое будущее.

«Уверенно смотрю в будущее!» — озвучила Акулова мысли Катюши.

Комментаторы пожелали маленькой панде счастья и выразили уверенность в том, что ее взрослая жизнь станет не менее счастливой, чем детство.

«Катюша, в добрый, взрослый путь! У тебя было счастливое детство, а это залог счастливой жизни. Так вот будь счастлива, наша любимая пандочка!»;

«Катерине повезло с мамой — она ее так любила, так оберегала, обучила всему. Так что она обязана быть счастливой! И тоже подарить миру панденыша, такого же прекрасного, как она сама»;

«Не верится, что Катя выросла! Ну не верится. И все тут. Неужели она и сама через какое-то время станет мамой? Счастья тебе, любимая панда», — пожелали фолловеры.

Как занимается Катюша

Также Светлана Акулова показала ролик, в котором киперы занимаются с Катюшей, в награду за ее старания и умения дают ей угощения.

«Катюша занимается. Зубки показала, все так же правая лапка не слушается. Левой все делать удобнее», — подписала видео Акулова.

Пользователи Сети предположили, что Катюша — левша.

«Видимо, Катерина левша. Такое бывает у животных?»;

«Умничка наша! Все умеет, все делает правильно! Но, видимо, она левша. Забавно»;

«Смышленая девочка! Как и ее родители!» — написали они.

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