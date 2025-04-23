Панда Катюша «съехала» от матери Панду Катюшу переселили в отдельный вольер

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панду Катюшу переселили в другой вольер отдельно от матери, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. Там отметили, что Диндин стала показывать признаки борьбы за территорию и начала угрожающе рычать на свою дочь. Китайские специалисты посоветовали российским коллегам в этой ситуации разделить панд.

Наши зоологи связались с китайскими специалистами, и те рекомендовали нам разделить панд, что и было сделано, — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Отмечается, что 24 апреля Катюше исполнится один год и восемь месяцев. В пресс-службе зоопарка добавили, что в природе панды заботятся о своих детенышах до полутора-двух лет. При этом зоологи указали, что у маленькой панды будет период адаптации после переселения.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у краснокнижных капуцинов-плакс Нори и Матроса родился детеныш. Мама все время носит малыша на себе. Пока что пол малютки определить не удается, поскольку зоологи не хотят разъединять детеныша с матерью.

До этого в Сети появилось видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка, радующейся апрельскому снегу в своем вольере. Бамбуковый медвежонок копошился в маленьких сугробах, катался и неуклюже забирался на деревянные брусья.