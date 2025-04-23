Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 23 апреля, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Панду Катюшу отселили от мамы Диндин. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 23 апреля?

Как Жуи ест бамбук

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлен папа Катюши — большая панда Жуи. В кадре он ест бамбук и хрустит им, сидя на фоне стены, на которой изображены горы.

«Хрустеть бамбуком на фоне гор еще приятнее», — подписала ролик Акулова.

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Комментаторы пожелали Жуи приятного аппетита и отметили, что дочка на него очень похожа.

«Катюша ведь часто в такой же позе кушает! Как же она похожа на папу. А ему — приятного аппетита. Так аппетитно хрустит он!»;

«Катерина очень похожа на Жуи! Папина дочка»;

«Приятного аппетита, Жуичка! Харизматичный и брутальный! И так вкусно хрумкает!» — написали они.

Почему Катюшу отселили от мамы

24 апреля Катюше исполнится один год и восемь месяцев. Специалисты зоопарка считают, что она готова к самостоятельной жизни. Кроме того, ее мама Диндин тоже решила, что дочка уже достаточно взрослая, чтобы жить отдельно.

«Сейчас Диндин решила, что ее детеныш вырос и готов жить отдельно. У животных этот момент настает резко и быстро. В один день самка стала проявлять первые признаки борьбы за территорию. Она начала угрожающе рычать, фыркать и прогонять Катюшу. Эти агрессивные действия могли быть опасными для детеныша. Наши зоологи связались с китайскими специалистами, и те рекомендовали нам разделить панд, что и было сделано», — рассказала Светлана Акулова.

Также директор столичного зоопарка показала видео, на котором Катюшу и Диндин пытаются соединить через шибер, но мама рычит на дочь, заставляя ее уйти.

«На этом видео вы можете видеть, как мы пытаемся соединить Катюшу и Диндин через шибер. Но рычание Диндин заставляет Катюшу уйти. Все. Наша детка повзрослела», — подписала ролик Акулова.

Россияне расстроились из-за того, что панд расселили, а также из-за того, что Диндин стала прогонять Катюшу.

«Как же грустно. Перед разделением и расставанием было несколько видео, где Катюша прижималась, ластилась к Диндин и они мило обнимались. Это, наверное, и были предвестники их разлуки»;

«Диндин решила выйти из декретного отпуска. Но все равно она лучшая мама. Спасибо тебе, мама-панда, за твое отношение к твоему первому ребенку»;

«До слез. Все понимаю, но плачу. Как быстро растут дети. Придется принять и это, что Катюша стала взрослой девочкой», — прокомментировали они.

Как следят за Катюшей

Светлана Акулова также показала ролик, в котором запечатлена Катюша во время приема пищи. Периодически панда поглядывает в камеру.

«Ем я, ем! Все хорошо», — озвучила Акулова мысли Катюши.

Подписчики в комментариях отметили, что киперы хорошо следят за маленькой пандой и контролируют ее приемы пищи. Однако они выразили расстройство из-за того,что Катюша больше не будет питаться молоком Диндин и жить с ней.

«Киперы хорошо следят за Катериной! Все правильно! Надо убедиться, что принцесса не пропустила прием пищи! Она должна быть сыта, здорова и энергична! Но как же она без мамы и ее молочка? Грустно»;

«Красавица! И какие заботливые люди ее окружают! Как ее любят киперы, как следят за ней и ее здоровьем! Но очень жаль, что мы больше не увидим, как она ест молоко Диндин. Очень грустно, до слез, видеть ее без мамы»;

«Совсем взрослая. В вольере без мамы. Как-то грустно стало…» — написали фолловеры.

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