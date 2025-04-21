Панда Катюша в Московском зоопарке: новости 21 апреля, фото, видео

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова делится кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Какие последние новости о главных животных столицы известны сегодня, 21 апреля?

Последние новости о пандах Катюше, Диндин и Жуи 21 апреля

Акулова 20 и 21 апреля не выкладывала свежих фото и видео семейства московских панд, однако прошлые ее публикации продолжают комментировать поклонники медвежьей четы. Так, директор опубликовала ролик, в котором Катюша кладет лапу на ветеринарный рукав. Акулова пояснила, что это необходимо для осмотра состояния когтей, кожи и шерсти, а также для анализов крови.

На видео заметно, что за верные и уверенные действия Катюшу благодарят угощениями.

«Так мы начинали с Катюшей тренинги с лапой, чтобы она умела ее фиксировать на ветеринарном рукаве. Это необходимо для осмотра состояния когтей, кожного и шерстного покрова, для забора крови и измерения давления! Сейчас Катюша хорошо справляется с этим заданием, за что ставим ей уверенную пятерку!» — написала директор столичного зоопарка.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Поклонники в комментариях назвали Катюшу старательной ученицей.

«Ой, какая Катюша послушная! Наша девочка взрослеет, старается!», «Катюше легко даются такие задания, в школе была бы отличницей! По-другому у нашей красавицы быть не может! Родители дают ей отличный пример», «Какая она смышленая и покладистая! Удивительный медвежонок», — пишут поклонники панды.

Акулова также показала видео, на котором запечатлены игры Катюши и Диндин в уличном вольере. В кадре мама игриво отталкивает дочку и остается на брусьях, не пуская туда Катюшу.

«Катюша, прости, сегодня я царь горы!» — озвучила Акулова действия Диндин.

Поклонники медвежьей четы предположили, что Катюша провинилась перед Диндин, и та показывает, кто в этом вольере главный.

«Катюшка, поди, накосячила, и мама решила ее наказать. Катюшка — хулиганка!», «Диндин наваляла по шапке Катерине, видимо, та снова слишком баловалась! Но ничего, часик-другой — и будут вместе сидеть без обид», «У Дини свои методы воспитания, и они явно работают!» — написали подписчики.

Также Акулова опубликовала ролик, в котором показала, как Катюша просыпается с утра. В кадре панда лежит на бревне, закрыв лапой глаза.

«Что, опять утро? Я еще буквально пять минуточек…» — озвучила Акулова мысли Катюши.

Комментаторы отметили, что им тоже бывает сложно проснуться.

«Катюша — это вся моя семья! Мы так же лежим по утрам, уговаривая себя хоть на пять минуток полежать», «Катерина — это все мы с утра! Один в один!», «Сладкая малышка так сладко спала! Опять надо вставать... Понимаю твою боль, Катюша!» — написали подписчики.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 21 апреля: что завтра, мигрени, раздражительность

Королевская семья Британии: новости 21 апреля, «кокаиновый малыш» для Кейт

Папа римский Франциск: досье, биография, чем известен, смерть