Королевская семья Британии: новости 21 апреля, «кокаиновый малыш» для Кейт

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/ Look Press

Принц Уэльский Уильям и Кейт Миддлтон

Владельцы одного из самых модных мест в Лондоне рассказали, как там развлекались принц Уильям и Кейт Миддлтон. Какой коктейль они любили больше всего, как прошла королевская Пасха?

Какой любимый коктейль принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Владельцы самого модного лондонского бара 2000-х годов рассказали журналу HELLO!, как «отрывались» в их заведении молодые и еще не обвенчавшиеся принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Клуб под названием «Бужи» (Boujis) располагался в Южном Кенсингтоне, в 3 км от Букингемского дворца. Место получило огромную известность как любимый клуб особ королевской крови (там веселились не только принцы Уильям и Гарри, но и принцессы Беатрис и Евгения), а также знаменитостей (Леонардо Ди Каприо, Рианна, Пэрис Хилтон, Уилл Смит с сыном Джейденом, Леди Гага, а Metallica как-то после концерта приехала на пяти лимузинах).

Владельцы клуба Карло Корелло и Джейк Паркинсон-Смит рассказали, что были рядом, когда принц Уильям привел Кейт на первое свидание в Boujis. Они рассказали о любимом коктейле парочки.

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Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«На первом свидании Кейт и Уилл пришли в восторг от „кокаинового малыша“, вот что я скажу. Они говорят, что тогда впервые появились на публике», — рассказал Карло.

Коктейль «кокаиновый малыш» был изобретен в Boujis. Он делается так: в блендере смешиваются лед, сок питахайи, водка, ликер «Шамбор» и мякоть клубники; эта густая смесь набирается в толстый шприц и впрыскивается в шампанское брют в бокале для мартини. В Boujis также придумали подавать «кокаинового малыша» в виде «яйца Фаберже» — коктейль заливался в большое яйцо изо льда.

Boujis пришлось закрыться в 2016 году, после того как в излюбленном месте для знаменитостей произошла жесткая драка с пострадавшими.

Как прошла королевская Пасха

Business Times пишет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также их трое детей второй год подряд отсутствовали на королевской пасхальной службе 20 апреля. При этом король Карл III, несмотря на состояние здоровья, вел службу в часовне Виндзорского замка в качестве главы англиканской церкви.

Фото: Zuma/TASS Королевская семья посетила пасхальную службу в часовне Святого Георгия

Также на службу в часовне Святого Георгия собрались королева Камилла, принц Эдвард с женой Софией, герцогиней Эдинбургской, принцессы Анна, Беатрис и Евгения. Сюрпризом для публики стало появление скандально известного брата короля, принца Эндрю, вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон. Эндрю, младший брат Карла, после скандала из-за поездок на остров Джеффри Эпштейна был отстранен от королевских обязанностей в 2019 году, а в 2022 году лишен воинских почестей.

В 2024 году принц Эндрю попал в новый скандал: его связывают с китайским бизнесменом Ли Тенбо, которого британская разведка считает агентом Компартии Китая. The Telegraph пишет, что в том числе из-за этого Эндрю и Сара Фергюсон не появляются на официальных фотографиях с королевской Пасхи.

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