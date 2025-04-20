Королевская семья Британии: новости 20 апреля, угрозы «Аль-Каиды»

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри с охраной

Террористы «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) угрожают убийством членам королевской семьи Великобритании. Кто стал их целью, зачем король Карл III возит с собой запас собственной крови, кого не позвали на пасхальный ужин в Виндзорском замке?

Кому из королевской семьи угрожает «Аль-Каида»

Принц Гарри продолжает судебную битву за возвращение усиленной охраны для него и его семьи. The Mirror на основании судебных документов пишет, что причина — угрозы со стороны террористической группировки «Аль-Каида».

Дело об охране принца Гарри слушалось в закрытом режиме. Согласно опубликованным данным, герцог Сассекский сообщил, что террористы хотят его убить. Гарри настаивает, что ему, его жене Меган Маркл и их детям грозит опасность «международного масштаба» — и угроза более серьезна, нежели та, с которой сталкивалась его мать леди Диана.

«Заявитель подтвердил, что потребовал защиты после угроз со стороны „Аль-Каиды“. Группировка призвала „убить“ Гарри и объявила, что это убийство „удовлетворит мусульманское сообщество“», — гласят судебные документы.

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Адвокат принца Шахид Фатима утверждает, что Гарри «борется за свою жизнь», когда судится с правительством Великобритании. По версии герцога Сассекского, он стал целью для «Аль-Каиды» из-за службы в Афганистане. Ранее принц пытался добиться, чтобы дополнительную охрану ему обеспечила Секретная служба США. Ему было отказано и сейчас может угрожать депортация из Штатов.

Кого не позвали на пасхальный ужин

Наследник британского престола принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон не получили приглашений на пасхальный ужин в Виндзорском замке. По данным The Mirror, это было сделано после «дискуссии» с королем Карлом III, где наследник престола попросил дать ему возможность провести выходные с семьей.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Король дал согласие. В результате принц Уэльский на пасхальные выходные отправляется в свой дом в Норфолке вместе с женой и детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Торжественную службу в часовне Виндзорского замка 20 апреля возглавит король Карл, который, как действующий монарх, является главой англиканской церкви.

На пасхальном ужине ожидаются сестра короля принцесса Анна с мужем вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом, младший брат короля принц Эдвард, герцог Эдинбургский с женой Софи Риз-Джонс. Кроме того, к удивлению публики, в 2025 году король пригласил на Пасху своего младшего брата принца Эндрю, герцога Йоркского, вместе с его бывшей женой Сарой Фергюсон. Ранее Эндрю лишили большинства титулов из-за связей с организатором вечеринок для педофилов американским финансистом Джеффри Эпштейном, который познакомил брата короля с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре.

Зачем Карл III возит с собой запас крови

The Crowns отмечает, что на фоне онкологического заболевания король Карл III продолжает много путешествовать вместе с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Реальное состояние короля неизвестно, однако в ходе апрельской поездки в Италию он выглядел «значительно лучше», чем ранее в Австралии и Новой Зеландии.

Внимание СМИ и публики привлекает его медицинский протокол. По информации британской прессы, король Карл всегда путешествует с личным врачом и «тревожным чемоданчиком», в котором возит запас собственной крови на случай экстренного переливания, а также дефибриллятор.

Такой же запас крови возит с собой каждый член королевской семьи: это традиция, заложенная еще при Елизавете II. Карл III, кроме того, берет с собой в путешествия «аромат дома»: продуктовый набор, который включает шесть разновидностей его любимого меда.

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