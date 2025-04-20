Меган Маркл заподозрили в нарушении авторских прав в ее детском шоу Писательница Эллиотт обвинила Маркл в нарушении авторских прав в шоу «Перл»

Фото: Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Меган Маркл

Писательница Мел Эллиотт, автор серии книг Pearl Power («Перл Пауэр»), обвинила супругу британского принца Гарри Меган Маркл в возможном нарушении ее авторских прав в анимационном сериале «Перл» для платформы Netflix, пишет издание Daily Mail. В обоих проектах главная героиня — маленькая девочка по имени Перл («Жемчужина»).

В материале напомнили, что шоу герцогини Сассекской было закрыто через год после запуска, а все данные о нем удалила сама создательница. Однако Эллиотт успела заметить сильные сходства между персонажами, и они, по словам адвоката писательницы, «слишком многочисленны и слишком поразительны, чтобы быть простым совпадением».

Ранее младший сын британского короля Карла III принц Гарри отправил председателю своей благотворительной организации Sentebale Софи Чандауке «неприятное и высокомерное» сообщение. Известно, что поводом для этого стал отказ женщины извиняться за неловкую ситуацию, связанную с Меган Маркл: 40-летний член монаршего семейства настаивал, чтобы Софи высказалась в поддержку супруги после одного из скандалов в королевской семье.

До этого RadarOnline написал, что в семье Гарри и Меган всем заправляет последняя. В том числе в том, что касается продолжения вражды с королевской семьей, а также потерянных отношений с друзьями.