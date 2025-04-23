Московский зоопарк рассказал, могут ли посетители кормить животных Московский зоопарк: посетителям строго запрещено кормить животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лошадь в Московском зоопарке

Посетителям Московского зоопарка строго запрещено кормить животных, так как это может навредить их здоровью, заявили NEWS.ru в пресс-службе учреждения. Там отметили, что для всех обитателей разработан специальный рацион, который проходит тщательный контроль.

В Московском зоопарке живут более 1200 видов животных, и каждому из них требуется особенный уход. Для каждого вида разработан свой рацион, максимально приближенный к естественной среде обитания. Все продукты, которые получают обитатели Московского зоопарка, проходят тщательный контроль и отбор на кормокухне. Поэтому кормление большинства животных в Московском зоопарке посетителями категорически запрещено, — пояснили в пресс-службе зоопарка.

Однако, по словам специалистов, несмотря на общий запрет, для посетителей предусмотрены специальные площадки, где можно покормить некоторые виды животных. В пресс-службе учреждения уточнили, что еда для них продается в специальных автоматах.

Если вы хотите покормить животных, то для этого на территории есть несколько специальных площадок. Корм для животных можно купить у входа на площадку в специальном автомате, — резюмировали специалисты Московского зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке у краснокнижных капуцинов-плакс Нори и Матроса родился детеныш. Мама все время носит малыша на себе. Пока что пол малютки определить не удается, поскольку зоологи не хотят разъединять детеныша с матерью.