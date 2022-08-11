Овсянникову потребовали отправить под домашний арест Следствие попросило отправить экс-редактора «Первого канала» Овсянникову под домашний арест

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Следствие попросило отправить экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест по делу о фейках о ВС РФ, сообщил в Telegram-канале ее адвокат Дмитрий Захватов. Причиной возбуждения дела стал пикет, устроенный журналисткой на Софийской набережной в Москве 15 июля.

Следствие просит заключить Марину Овсянникову под домашний арест, — написал Захватов.

Ранее Овсянникову дважды штрафовали по делу о дискредитации российских военных. В первый раз ее обязали выплатить 50 тысяч рублей из-за высказываний о спецоперации на Украине у Басманного суда, где тогда проходили слушания по делу Ильи Яшина, во второй раз — 40 тысяч рублей за пост в социальной сети.

Овсянникова прославилась из-за акции протеста во время вечернего выпуска новостей в эфире Первого канала. Журналистка появилась в кадре, держа в руках антивоенный плакат. Вскоре после инцидента полиция задержала Овсянникову, но позже отпустила. В середине марта она уволилась с канала по собственному желанию.