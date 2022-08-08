Овсянникова получила еще один штраф Суд оштрафовал экс-редактора Первого канала Овсянникову на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Соцсети

Марина Овсянникова

Суд назначил экс-редактору Первого канала Марине Овсянниковой очередной штраф в размере 40 тысяч рублей, передает Telegram-канал Shot. Отмечается, что административное дело было заведено по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Протокол был составлен после очередного поста Овсянниковой в соцсетях. При этом свою вину она не признала.

В конце июля Овсянникова получила штраф на 50 тысяч рублей. Мещанский районный суд города Москвы признал ее виновной в совершении аналогичного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

В середине марта Овсянникова, являясь редактором программы «Время», появилась в эфире с плакатом против проведения спецоперации на Украине. После этого Первый канал начал служебную проверку. Журналистка после инцидента уволилась и уехала из России.

Недавно Овсянникова вернулась в страну после увольнения из немецкой газеты Die Welt. В Москве она активно высказывает свою позицию и проводит акции против военных действий на Украине. Недавно женщина обвинила власти в «гибели невинных детей».