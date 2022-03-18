Редактор Марина Овсянникова уволилась с Первого канала после скандала

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая развернула плакат в эфире программы «Время» с призывом остановить военную операцию на Украине, уволилась с телеканала, сообщил в своём Telegram-канале адвокат журналистки Сергей Бадамшин. Он уточнил, что заявление было подано ею по собственному желанию.

Марина Овсянникова подала заявление об увольнении с Первого канала по собственному желанию в связи с несогласием с редакционной политикой канала, — написал юрист.

Вечером 14 марта в ходе прямого эфира программы «Время» за спиной у ведущей Екатерины Андреевой появилась девушка с плакатом против спецоперации. В кадре она находилась в течение нескольких секунд. Позже выяснилось, что девушка по имени Марина Овсянникова работает редактором телеканала.

Впоследствии суд в Москве оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, Следственный комитет России проводит доследственную проверку её действий в телестудии. Комментируя ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступок редактора Первого канала необходимо расследовать по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция.

Сама Овсянникова заявила, что беспокоится за свою безопасность, но не планирует покидать Россию. По её словам, акция в прямом эфире призвана открыть глаза россиянам.