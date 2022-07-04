Экс-редактор Первого канала Овсянникова вернется в Россию Экс-редактор Первого канала Овсянникова сообщила о вынужденном возвращении в Россию

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Марина Овсянникова

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, перебравшаяся в Германию после устроенного в прямом эфире демарша с плакатом, возвращается в Россию. Об этом она рассказала в соцсетях, опубликовав снимок из самолета, сообщает «Страна.ua» в Telegram.

Издание отмечает, что Овсянникова хочет судиться с мужем, который работает на телеканале Russia Today. Тяжба затевается из-за 11-летней дочери супругов. Мать намерена вывезти ее за границу, чтобы та могла «расти в свободном западном обществе».

Я вынужденно лечу в Россию. Мне очень горько лететь туда. <...> Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее, — написала бывшая сотрудница Первого канала.

Она не исключила, что ее могут задержать в аэропорту, но пообещала не «прятаться и молчать».

Ранее стало известно, что 3 июля Марина Овсянникова сообщила о завершении контакта с изданием Die Welt. Она поблагодарила команду за «уникальный опыт работы в свободной журналистике». Ее контракт длился три месяца. О дальнейших планах она не говорила.