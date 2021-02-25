Оттепель и днём, и ночью: синоптик рассказал о погоде в Москве в феврале

https://static.news.ru/photo/7ac85c84-77c7-11eb-a27f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Москвы до конца февраля ожидает «мрачная и скучная» погода. По его словам, при отсутствии солнца продолжится оттепель.

Последние дни февраля будут мрачные и скучные, без солнца, с низкими облаками. Но погода будет сохраняться оттепельная и днём, и ночью, — отметил учёный в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что последний день зимы можно назвать опасным для москвичей. Ночные температуры 28 февраля будут в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов, а дневные — от ноля до плюс 2 градусов. Опасность синоптик видит в том, что понижение температуры в условиях оттепели приведёт к сильной гололедице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2021 году март в европейской части России ожидается «неоднородным». Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, возможно, что температуры снова станут опускаться до минус 15 градусов. Неоднородная погода означает скачки температуры, а также увеличение числа экстремальных погодных явлений.