Отелям могут компенсировать затраты на оборудование номеров для инвалидов

https://static.news.ru/photo/74696336-bdf6-11eb-bd6c-96000091f725_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Госдуме предложили помочь гостиницам стать доступнее для граждан с ограниченными возможностями. Как сообщает «Парламентская газета», депутат Наталья Кувшинова считает, что Ростуризм должен ввести компенсации для отелей, которые будут оборудовать номера специально для инвалидов.

Требование иметь в отелях номера, доступные для размещения инвалидов, действует в России с 2017 года. Однако правила касаются только вновь возводимых зданий. При этом большая часть гостиниц была построена ещё до вступления этих норм в силу. По последним данным, в России только 3294 отеля имеют инфраструктуру для людей с особыми потребностями — это чуть более 4% от общего числа гостиниц.

Как отметила член Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова, переоборудовать номера под современные правила очень дорого. Поэтому компенсации отелям затрат повысили бы качество отдыха людей с инвалидностью и расширили бы им возможности при выборе мест проживания.

В Ростуризме отметили, что этот вопрос ведомство изучит в ближайшее время на заседании рабочей группы по развитию доступного туризма.

Ранее сообщалось, что россияне смогут пожаловаться на слишком высокие цены в отеле. Ростуризм для этого запустил специальную форму на сайте «контрольтуризм.рф». Граждане также смогут оставить отзывы при завышенной стоимости на авиабилеты, рассказать о задержке рейса, отмену брони и даже на экологию в конкретном районе курорта.