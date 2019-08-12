https://static.news.ru/photo/964a7ef0-bd66-11e9-b333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Подозреваемым в причинении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти ребёнка в Ханкайском районе Приморья, стал 21-летний отчим девочки.

Старший помощник главы управления по региону Сергей Педорич уточнил, что трагедия произошла в селе Ильинка. В настоящий момент следователи проводят все необходимые экспертизы и устанавливают обстоятельства произошедшего, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, в последние месяцы Россию захлестнула волна новостей о жестоком обращении родителей с собственными детьми. Причём жестокость эта проявляется самым разнообразным образом: в марте общество потрясла история с девочкой-маугли, которую мать держала в заваленной хламом квартире практически без еды, в конце весны одна за другой прогремели новости об оставленных малолетних детях в поликлинике и хостеле — матери покинули их намеренно; в середине лета страна узнала о чудовищных издевательствах над девочкой из Ингушетии со стороны тёти-опекунши.