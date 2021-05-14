Освежители воздуха обойдутся московскому метро в 95 млн рублей

https://static.news.ru/photo/d32019a0-8708-11e9-ad5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ароматизация вагонов в московском метро обойдётся мэрии города в 95 млн рублей. Тендер был объявлен московским департаментом по конкурентной политике, сказано на портале госзакупок.

95 млн рублей — это начальная стоимость контракта. Всего освежат воздух в 1944 вагонах московской подземки.

Исполнитель оказывает услуги по улучшению качества воздуха в вагонах в количестве 1944 штук <...> посредством ароматизации воздуха, — говорится в тексте документа.

Это коснётся только вагонов 81-765/766/767, которые являются сквозными. Сами ароматизаторы будут арендовать у подрядчика. Всё оборудование будут обслуживать и демонтировать по необходимости тоже представители организации-подрядчика.

Итоги тендера опубликуют 15 июня 2021 года. Договор будет длиться 485 дней. Единственное требование к освежителям воздуха — безопасность для людей.

Пассажиры столичной подземки в 2019 году одобрили нововведение по ароматизации воздуха в вагонах поездов. Тогда проект реализовали в тестовом режиме. Оборудование, распространяющее запах имбиря, свежескошенной травы и сакуры, было установлено в трёх поездах на Филёвской линии, а также во флагманском магазине метро на станции «Маяковская».