Остеопат рассказал, как избавиться от хруста в шее Врач Евдокимов: остеопатия и физиопроцедуры помогут избавиться от хруста в шее

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Остеопатия, массаж, специальные физиопроцедуры помогут пациенту избавиться от хруста в шее, рассказал NEWS.ru остеопат Александр Евдокимов. По его словам, чем раньше человек займется этой проблемой, тем больше шансов полностью ликвидировать скопившиеся в шейном отделе позвоночника соли и остеофиты.

Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись, — предупредил Евдокимов.

Остеопат добавил, что посещение спортивного зала и регулярная утренняя зарядка могут помочь убрать боль в шее.

Ранее Евдокимов рассказал, что грубый патологический хруст в шее является серьезным поводом для обращения к врачу. По его словам, подобный недуг связан с отложением солей и остеофитов и возникает при смещении позвонков относительно друг друга. Врач напомнил, что хруст в шее бывает нескольких вариантов. Если он появляется у людей с худощавым телосложением, детей и молодежи, то это нормальное явление, возникающее при гиперподвижности позвонка и не свидетельствующее о патологии.