Остеопат рассказал, почему опасно хрустеть шеей Остеопат Евдокимов: грубый хруст в шее может стать поводом обратиться к врачу

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Грубый патологический хруст в шее является серьезным поводом для обращения к врачу, рассказал NEWS.ru остеопат Александр Евдокимов. По его словам, подобный недуг связан с отложением солей и остеофитов и возникает при смещении позвонков относительно друг друга.

Если мы наблюдаем хруст, похожий на перетирание песка или хруст снега, это может быть патологически и связано с отложением солей, остеофитов. При некоторых движениях остеофиты могут вызывать повреждения мягких тканей, сосудов, раздражение нервных тканей и давать болевые ощущения в шейном отделе позвоночника. Поэтому хруст в шее такого плана, особенно если у человека сидячая работа, это нехороший звоночек, нужно обратиться к врачу, — сказал Евдокимов.

Врач напомнил, что хруст в шее бывает нескольких вариантов. Если он возникает у людей с худощавым телосложением, детей и молодежи, то это нормальное явление, возникающее при гиперподвижности позвонка и не свидетельствующее о патологии.

Ранее врач-остеопат, невролог Владимир Белаш ранее рассказал, что головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием. По его словам, частые болевые синдромы могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и проявлением серьёзной патологии, которая требует дообследования и стационарного лечения.