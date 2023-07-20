Врач рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток Невролог Белаш: от головной боли помогут массаж и физиотерапия

Фото: Shutterstock.com

Головная боль хорошо корректируется массажем, физиотерапией и закаливанием, рассказал NEWS.ru врач-остеопат, невролог Владимир Белаш. По его словам, частые болевые синдромы могут быть вызваны как отдельным заболеванием, так и проявлением серьёзной патологии, которая требует дообследования и стационарного лечения.

Если головные боли возникают от шейного отдела позвоночника, это связано с работой в непривычном положении или нагрузками. В таком случае, помимо медикаментозных препаратов, синдром хорошо корректируется массажем и физиотерапией. Также боли могут возникать в качестве реакции на метеофактор, тогда я рекомендую закаливание, занятие йогой и лечебной физкультурой, — рассказал Белаш.

Невролог отметил, что в случаях наследственной формы, например, мигрени, медикаментозная терапия выходит на первое место, другие методы — лишь вспомогательные, то есть они могут лишь уменьшить частоту приступов. Болевой синдром может служить признаком серьезной патологии, например, опухоли головного мозга или инсульта, предупредил эксперт.

При подозрении на серьезную патологию нужно проводить обследования, чтобы определить заболевание. Также рекомендую добавить физическую активность, скорректировать режим дня и питания, потому что при избытке кофеина и высокоуглеводных продуктов могут также возникать головные боли. Соответственно, изменив привычный, нездоровый образ жизни, человек очень поможет себе, — заключил Белаш.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко раскрыла причины головных болей в жару. Специалист объяснила, что болевые синдромы могут возникать при высокой температуре из-за снижения артериального давления. Таким образом организм пытается охладить себя с помощью расширения сосудов, однако это неблагоприятно влияет на давление.