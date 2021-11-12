Основателя «Российской ЛГБТ-сети» признали иноагентом

Минюст признал СМИ — иностранным агентом Игоря Кочеткова — основателя «Российской ЛГБТ-сети», которая получила статус иноагента 8 ноября, говорится на сайте Минюста. Он является членом партии «Яблоко» и возглавляет благотворительный фонд «Сфера».

В ведомстве объяснили включение активиста в список «исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации». Сам Кочетков заявил журналистам РБК, что ему приятно называться СМИ, но он не удивлён включению в реестр.

За последние пару дней и в проправительственных Telegram-каналах много про меня писали, и были репортажи на федеральном и региональном телевидении, и «Российскую ЛГБТ-сеть» признали иноагентом, — объяснил он.

Игорь Кочетков основал «Российскую ЛГБТ-сеть», а также возглавляет благотворительный фонд «Сфера». Он является членом партии «Яблоко».

Межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть» защищает права ЛГБТ в России. Это единственная межрегиональная организация подобного профиля в РФ. 8 ноября Минюст внёс её в список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами.

В тот же день СМИ-иноагентами назвали адвокатов «Команды 29» (власти отождествляют организацию с чешской Společnost Svobody Informace, которую Генпрокуратура признала нежелательной организацией), в том числе её экс-руководителя Ивана Павлова.