Минюст признал иноагентами адвоката Павлова и «Российскую ЛГБТ-Сеть»

Министерство юстиции внесло в список незарегистрированных общественных объединений, признанных иноагентами, «Российскую ЛГБТ-сеть». Также список СМИ-иностранных агентов пополнили несколько членов правозащитного объединения «Команда 29»*, включая экс-руководителя организации Ивана Павлова. Это следует из информации на сайте ведомства.

Также СМИ-иноагентами назвали адвокатов «Команды 29» Валерию Ветошкину, Максима Заговора, Максима Оленичева и Елену Скворцову. В Минюсте объяснили это решение «исполнением требований действующего законодательства».

Правозащитники из «Команды 29» занимались защитой обвиняемого в госизмене журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, осуждённой за шпионаж бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, ФБК (признан властями РФ запрещённой экстремистской организацией) и «Медузу» (признана властями РФ иноагентом).

В июле 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» на основании требования Гeнеральной прокуратуры. После этого объединение самоликвидировалось, опасаясь уголовного преследования.

Сам Павлов в России проходил по делу о разглашении данных предварительного расследования. Обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого защищает Павлов. Конкретно в вину адвокату ставятся два момента: передача «Ведомостям» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов в марте этого года рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля. 7 сентября юрист уехал из России в Грузию, потому что ему не давали работать.

Межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть» защищает права ЛГБТ в России. Это единственная межрегиональная организация подобного профиля в РФ.

* власти отождествляют организацию с чешской Společnost Svobody Informace, которую Генпрокуратура признала нежелательной.