Органы власти в РФ обязали до августа закупить служебные машины

https://static.news.ru/photo/ed194710-9142-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства обеспечить закупки автомобилей для органов власти в период с мая по июль. Ранее закупки планировались на более поздний срок.

О поручении главы государства сообщает пресс-служба Кремля. Кабмин должен до 1 июня принять решения, обеспечивающие закупки. Технику приобретут за счёт средств федерального бюджета с привлечением поставщиком кредитных средств от банков, если возникнет такая необходимость. Правительство должно предусмотреть компенсацию процентных выплат из бюджета для таких кредитов.

Как сообщал NEWS.ru, Путин также поручил кабмину разработать меры поддержки отечественного автопрома. Кабмин должен рассмотреть возможность субсидирования за счёт средств бюджета части автокредита при покупке российского автомобиля по программе трейд-ин.