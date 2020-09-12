Опрос: российские учителя намерены работать на пенсии из-за низких выплат

Большинство российских педагогов намерены после наступления пенсионного возраста продолжать работать дальше. Причина — низкие пенсии.
Об этом свидетельствует опрос 40 тысяч преподавателей, который провели фонд «Сафмар» и Общероссийский союз образования. Из числа опрошенных 84% педагогов заявили, что будут продолжать работать на пенсии, причём 92% из них — специалисты старше 50 лет,
Основной причиной респонденты при этом называют нехватку средств, вызванную низкими пенсиями.
Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, — пишет издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая учительница истории и обществознания по имени Анастасия пожаловалась в Интернете на отсутствие работы и нормального жилья. Девушка живёт в Московской области, некоторое время работала репетитором, но решила пойти трудиться в школу.
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