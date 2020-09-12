Опрос: российские учителя намерены работать на пенсии из-за низких выплат

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавируса. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков.

По его словам, в целом ситуация остаётся стабильной. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам...