Опасная особенность: подробно о пороке, влияющем на риск внезапной смерти Что такое синдром ранней реполяризации желудочков сердца и чем он чреват?

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До 10% людей после прохождения ЭКГ могут увидеть в заключении, что у них синдромом ранней реполяризации желудочков. Это не болезнь, а феномен или индивидуальная особенность. Сам по себе синдром не опасен, но может иметь долговременные последствия. Часть врачей считает, что он повышает риск сердечных патологий в будущем. Также существует вероятность, что во время обследования синдром могут принять за серьезную патологию и назначат некорректное лечение. NEWS.ru спросил у врачей, как жить людям с синдромом ранней реполяризации желудочков, чтобы остаться здоровыми и не получить ложный врачебный диагноз.

Сердце человека состоит из двух предсердий, двух желудочков — правого и левого. Они то сокращаются (деполяризация), то расслабляются (реполяризация). Этот процесс непрерывный.

Он происходит за счёт электрических зарядов в сердечных мышцах в кардиомиоцитах. Когда желудочки расслабляются чуть раньше, чем это должно быть в норме, это и есть синдром ранней реполяризации желудочков, сообщил NEWS.ru cердечно-сосудистый и эндоваскулярный хирург, руководитель Центра эндоваскулярной хирургии КБ № 1 МЕДСИ Сергей Волков.

Точные причины возникновения синдрома неизвестны, но считается, что он передаётся по наследству: любые нарушения ритма сердца, аритмия, тахикардия, сообщает Волков. Всё это складывается в патологию проводящей системы сердца, и происходит ранняя реполяризация желудочков. Также появление феномена может спровоцировать постоянная физическая нагрузка. Чаще синдром встречается у молодых мужчин с высокой физической активностью.

Вопрос, считать ли этот феномен патологией или нет, открыт до сих пор. Долгое время кардиологи считали его вариантом нормы. Ведь клинически он никак не проявляется. Сейчас же мнения специалистов разделились. Одни настаивают на том, что синдромом ранней реполяризации желудочков не влияет на организм. Другие утверждают, что он несет определенные риски для здоровья.

Сотрудники Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины провели исследование среди 322 детей, которых разделили на две группы. Первую составили 169 детей с синдромом ранней реполяризации желудочков, вторую группу — 153 ребенка без признаков данного синдрома.

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Ученые выяснили, что у испытуемых из первой группы чаще встречался так называемый синдром вегетативной дисфункции. Так называют дисбаланс в работе симпатической (преобладает, если человеку нужно действовать быстро, активно: бежать, прятаться, бояться) и парасимпатической нервных систем (когда человек отдыхает, расслаблен, спит). Для людей с таким диагнозом характерны нарушения ритма сердца и проводимости, которые могут быть одним из факторов риска сердечных патологий в будущем.

Другие научные исследования также подтвердили взаимосвязь между наличием этого феномена и риском развития аритмических нарушений желудочков, вплоть до внезапной смерти. В будущем у таких людей возможны резкие скачки артериального давления (гипертонический криз), нарушения сократительной функции левого желудочка (левожелудочковая недостаточность), нарушение частоты и глубины дыхания.

Синдром ранней реполяризации желудочков увеличивает вероятность внезапной сердечной смерти, но только при больших физических нагрузках, сообщает Сергей Волков. Поэтому человеку с таким диагнозом не стоит слишком насиловать свой организм. Также врач рекомендует таким людям исключить алкоголь, больше высыпаться, убрать стресс из повседневной жизни, использовать пищу, богатую калием, магнием и витаминами, необходимыми сердцу.

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Сам по себе синдром ранней реполяризации желудочков — это не болезнь, а врожденная анатомическая особенность. Такая же, как цвет кожи, глаз, волос, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель главного врача клиники врач — кардиолог-реаниматолог Роман Урсов. У таких людей риск внезапной сердечной смерти повышен, но несущественно (менее 1%). Если нет других вредных факторов (ожирение, гиподинамия, курение, повышенный холестерин), то его можно вообще не брать во внимание.

У таких людей существует другой риск — ошибочное выставление диагноза. По словам Урсова, в 10–15% случаев врачи принимают синдром ранней реполяризации желудочков за более серьезные патологии. Например, за ишемическую болезнь сердца или миокардит. В этом случае назначается лечение, которое человеку не нужно и поэтому будет ему во вред. Такое возможно при обращении к низкоквалифицированным медикам. Поэтому любые, даже самые страшные диагнозы, необходимо перепроверять, отмечает Урсов.



