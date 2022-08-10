Известный саудовский дипломат умер на конференции в Египте

Фото: AHMED GOMAA/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS

Известный саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани внезапно умер во время выступления на арабо-африканской конференции в Египте. Он потерял сознание, произнося речь в доме пограничной охраны в Каире, сообщает Tahiamasr.com.

К дипломату бросились врачи, но спасти его не удалось. Что стало причиной смерти Мохаммада аль-Кахтани, не уточняется. Его последними словами стали: «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем».

Конференция проходила под эгидой организации по борьбе с подделкой документов и контрафактом. Мероприятие отменили в связи с кончиной дипломата. Аль-Кахтани во время своего выступления говорил о президентах и королях Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ. Он назвал саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда «великим человеком», при котором страна не слышала о терроризме и других проблемах.

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