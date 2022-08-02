На 89-м году жизни умер экс-глава Госкомитета СССР по печати Николай Ефимов

Фото: Сергей Птицын/РИА Новости

31.03.1988 г.

Экс-председатель Государственного комитета СССР по печати, ветеран Агентства печати «Новости» Николай Ефимов скончался на 89-м году жизни в больнице. Об этом РИА Новости сообщил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, добавив, что покойный был профессионалом высочайшего класса.

Умер он сегодня в ЦКБ. Ему 89 лет было… Я не знаю конкретно, были ли какие-то болезни, но 89 лет, сами понимаете, — сказал Третьяков.

Он отметил, что в Агентстве печати «Новости» Ефимов прошел путь до директора издательства АПН. Третьяков вспоминает, что в годы перестройки Ефимов возглавлял государственный комитет по печати СССР, а в 1990 году он стал главным редактором «Известий».

Ранее в Москве на 85-м году жизни скончался последний председатель Комитета государственной безопасности СССР Вадим Бакатин. Он занимал должность главы КГБ с 29 августа по 3 декабря 1991 года.