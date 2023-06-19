Онколог развеял главные мифы о лечении рака Онколог Копосов опроверг пользу пищевых добавок и диет для лечения рака

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Никакие чудодейственные пищевые добавки, БАДы и различные диеты не помогают бороться с раком, рассказал NEWS.ru врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов. По его словам, на сегодняшний день нет ни одного исследования в онкологии, которое бы подтверждало, что тот или иной продукт питания предотвращает или способствует развитию раковых заболеваний.

Рак вызван мутацией на уровне ДНК клеток. Я также не рекомендовал бы народную медицину, плюсов в таком лечении нет. Целебные настои не помогут избавиться от злокачественной опухоли. Конечно, есть травы, которые обладают лечебными свойствами, они способны убивать раковые клетки, однако добиться какого-то эффекта в домашних условиях невозможно, — подчеркнул Копосов.

Ранее онколог объяснил, что риск развития рака повышается в результате генетических мутаций, когда в организме человека происходит сбой. По словам врача, существуют мутации, которые сильнее других подвержены риску образования раковых клеток. Копосов назвал самыми изученными из них BRCA1 и BRCA2, которые способствуют развитию рака молочной железы, яичников, а также рака предстательной и поджелудочной желез. Специалист отметил, что насторожиться стоит в том числе и мужчинам, чьи матери, сестры или бабушки страдали от таких заболеваний.